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Adana ve Mersin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı, Yol Temizlik Çalışmaları Başladı

Adana ve Mersin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı, Yol Temizlik Çalışmaları Başladı
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Adana'nın Pozantı ve Mersin'in Çamlıyayla ile Gülnar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Pozantı Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışıyor.

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde gece etkisini artıran kar, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Kamışlı, Hamidiye, Aşçıbekirli, Dağdibi ve Karakışlakçı mahalleleri ile Akçatekir ve Bürücek yaylalarında kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.

Pozantı Belediyesi ekipleri, karla kaplanan yollarda iş makineleriyle küreme çalışması yapıyor.

Mersin

Mersin'in Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde de kar etkisini sürdürdü.

Çamlıyayla'nın Sebil, Fakılar, Sığıryaylası ve Ergene mevkilerindeki yollar beyaz örtüyle kaplandı.

Gülnar'da da Köseçobanlı ve Bolyaran mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Bu bölgelerde iş makineleriyle temizlik çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açıyor.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
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