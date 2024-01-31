Adana ve Mersin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Adana'nın Pozantı ilçesinde başlayan kar, Akçatekir Yaylası'nı beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Mersin'de ise Silifke-Gülnar kara yolu ve bazı mahalle yolları trafiğe kapandı. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Erdemli'de mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı.
Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Mersin'de Silifke-Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı
Mersin'de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.
Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor.
Erdemli'de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kar yağışı, Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.