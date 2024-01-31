Üye Girişi
Haberler

Adana ve Mersin'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Adana'nın Pozantı ilçesinde başlayan kar, Akçatekir Yaylası'nı beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Mersin'de ise Silifke-Gülnar kara yolu ve bazı mahalle yolları trafiğe kapandı. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Erdemli'de mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı.

Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Mersin'de Silifke-Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı

Mersin'de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor.

Erdemli'de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kar yağışı, Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Ankara Adana Ulaşım Adana Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title