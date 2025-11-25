Adana ve Hatay'da AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması

Adana ve Hatay'da, AK Parti Kadın Kollarınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, parti binasında yaptığı açıklamada, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılıklarını, dayanışma ve sorumluluk anlayışlarını simgeleyen bir gün olduğunu ancak bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamadıklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Söylemez, "Şunu açıkça ifade etmek isteriz, bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele, bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikasıdır. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık." diye konuştu.

Söylemez, AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetle mücadelenin, kanunlardan kalkınma planına, Cumhurbaşkanlığı genelgelerinden koordinasyon kurullarına kadar bütünüyle kurumsallaşmış ve bütüncül bir devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

Sadece kağıt üzerinde düzenleme yapmadıklarına dikkati çeken Söylemez, bunun en somut örneklerinden birinin Kadın Destek Uygulaması (KADES) olduğunu dile getirdi.

Hatay

AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Nur Çalım da parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti siyaset üstü mesele olarak gördüklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin aynı zamanda bir zihniyet mücadelesi olduğunu anlatan Çalım, şöyle konuştu:

"Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle buradan erkeklere de sesleniyoruz. Evinizde, iş yerinizde, sokakta ve sosyal medyada kadına yönelik sözlü psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, 'Dur.' diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir. AK Parti Kadın Kolları olarak, inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz."

Çalım, kadın kolları teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil ve güvenli bir hayat inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Hiçbir kadının kendisini çaresiz hissetmeyeceği güne kadar mücadelelerinin süreceğini dile getiren Çalım, "25 Kasım vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından yükselen güçlü bir sesle bir kez daha ilan ediyoruz. Buradan tüm kadınlara 'Yalnız değilsiniz.' diyoruz." ifadesini kullandı.