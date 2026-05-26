Adana, Mersin ve Osmaniye'de Bayram Arifesinde Şehitlik Ziyareti

Kurban Bayramı arifesinde Adana, Mersin ve Osmaniye'de şehitlikler ve mezarlıklar ziyaret edildi. Aileler kabirlere çiçek bırakıp dua etti. Mersin'de Vali Atilla Toros şehit ailelerinin bayramını kutladı, Osmaniye'de ise deprem şehitliği de ziyaret edildi.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu.

Adana'da şehit aileleri, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hakkari'de 2019'da şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca'nın babası Muharrem Sanca, AA muhabirine, her hafta oğlunun kabrine gittiğini söyledi.

Evladını dualarla andığını dile getiren Sanca, "Bir yandan şehit anne babası olduğumuz için seviniyoruz ama bir yandan da üzüntü bitmiyor. Evlat acısı çok zormuş." dedi.

Mersin

Mersin'de Kurban Bayramı arifesinde Şehir Mezarlığı'na giden aileler, yakınlarının kabri başında dua okudu.

Mezarlıktaki şehitliği ziyaret eden Vali Atilla Toros ve protokol üyeleri, şehit ailelerinin bayramını kutladı, mezarlara karanfil koydu.

Şırnak'ta 2016'da şehit olan Sağlık Astsubay Murat Erdi Eker'in annesi Aynur Eker, gazetecilere, oğlu ve şehitler için dua ettiğini söyledi.

Vali Toros, şehitlik ziyaretinin ardından Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınlarının katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın okuduğu duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tören sonrası katılımcılar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için oluşturulan "Deprem Şehitliği"ni ziyaret etti.

Afette yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır dileyen Vali Serdengeçti, kabirlere çiçek koydu.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
