Adana Valisi Mustafa Yavuz, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavuz, mesajında, AA'nın milli irade ve bağımsızlık ruhunun sesi olduğunu belirtti.

AA'nın, 106 yıldır milletin tarihine tanıklık eden, gerçeği savunan, halkın gözü, kulağı ve sesi olan bir kurum olarak görev yaptığını ifade eden Yavuz, "Kurulduğu ilk günden itibaren zor zamanlarda bile doğruluktan sapmadan, milletimizin ve ülkemizin haklı duruşunu dünyaya ulaştırmayı başarmış bu büyük kuruluş, bugün ulusal ve uluslararası alanda güvenilirliğiyle öne çıkan bir marka haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz, AA'nın, Milli Mücadele'yi Anadolu ve dünyaya anlatmak için kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

" Anadolu Ajansı, tarih boyunca üstlendiği bu misyonu, dönemin tüm zorluklarına rağmen fedakarca, titizlikle ve kararlılıkla yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin yükselişinde ve gelişiminde yaşanan pek çok kritik olayı milletimize ve dünyaya tarafsız şekilde aktarma ilkesi, güzide kurumumuzun güvenilirliğini perçinlemiş ve Anadolu Ajansını doğru haberin sarsılmaz kaynağı haline getirmiştir. Bu anlamlı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında büyük özveriyle çalışan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."