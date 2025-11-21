Haberler

Adana Valisi Köşger: Motosikletlere Ceza Yazmada Türkiye Birincisiyiz

Adana Valisi Köşger: Motosikletlere Ceza Yazmada Türkiye Birincisiyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Seyhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek motosiklet denetimleri ve kaçak yapılarla mücadele hakkında bilgi verdi. Motosikletlerle ilgili düzensizlikleri ve ceza uygulamalarını vurguladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Vali Köşger, Yeşiloba Mahallesi'ndeki Afetevleri Camisi'nde cuma namazı sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Köşger, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

Vali Köşger, bu buluşmalarda vatandaşların taleplerini dinlediklerini dile getirdi.

"Motosikletlere ceza yazma konusunda Türkiye birincisiymişiz"

Adana'yı her anlamda daha iyi bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Trafikteki hız sınırlarıyla ilgili Adana'nın tamamını değerlendirdik. Bu konuda anlamsız şekilde düşük tutulan hız sınırlarını arkadaşlarımız düzeltiyor. Motosiklet konusu ise kentimizin önemli problemlerinden biri. Üzerinde çok duruyoruz. Düzensiz motosiklet kullanan kişiler başka suçlara da karışabiliyor. Günlük 50 motosiklete el koyuyoruz. Haftalık olarak usulsüz, plakasız ya da çalıntı yaklaşık 20 bin motosiklete ceza uygulanıyor. Bu kadar üzerinde durmamıza rağmen düzensiz durumlar yaşanmaya devam ediyor. Motosikletlere ceza yazma konusunda Türkiye birincisiymişiz."

Köşger, kent tarihinde kaçak yapılarla bugüne kadar görülmemiş düzeyde mücadele ettiklerini belirterek, "Seyhan Barajı kıyısındaki 70 yıllık kaçak yapıları yıktırıyorum. Karataş sahilindeki Harb-İş Plajı'ndaki kaçak yapıları yıktırdım. Yeni kaçak yapıya müsaade etmiyoruz. Kaçak yapılmış ancak ruhsatlandırılmamış olanlara da müsaade etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.