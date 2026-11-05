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Adana Seyhan'da operasyonda 8 tabanca ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi

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Adana Seyhan'da operasyonda 8 tabanca ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Adana Seyhan'da operasyonda 8 tabanca ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonda ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği, 1077 fişek ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve sahte içki bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği ile 1077 fişek ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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