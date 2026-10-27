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Adana Seyhan'da çalınan araçla kaza yapan şüphelinin o anları kameraya yansıdı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde önüne atladığı aracı sürücüsü inince çalan şüphelinin bu araçla karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin panelvan ve iki hafif ticari araca çarptıktan sonra araçtan inip kaçtığı yer alıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte önüne atladığı aracı, sürücünün inmesini fırsat bilerek çalan şüphelinin araçla yaptığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa G'nin (29) Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nden çaldığı araçla Meydan Mahallesi'nde hareket halindeki bir panelvana ve iki araca çarpmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Mustafa G'nin önündeki panelvan ile karşı şeritteki iki hafif ticari araca çarpması, ardından araçtan inip kaçması yer alıyor.

Dün Seyithan O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 hafif ticari aracın önüne atlayarak durduran Mustafa G. (29), sürücüsü inince aracı kaçırmış, karıştığı trafik kazası sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Şüphelinin aracı çaldığı anlar da güvenlik kamerası ve cep telefonu aracılığıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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