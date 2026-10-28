Adana Seyhan'da çaldığı araçla 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çaldığı araçla kaza yapınca yakalanan zanlı tutuklandı.

Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 26 Ekim'de çaldığı hafif ticari araçla trafikteki üç araca çarpıp kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa G'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hurmalı Mahallesi'nde Seyithan O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracın önüne atlayarak durduran Mustafa G, sürücüsü inince aracı kaçırmış, karıştığı trafik kazası sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Şüphelinin hafif ticari aracı çalması ve üç araca çarptıktan sonra kaza yerinden koşarak uzaklaşması cep telefonu ve güvenlik kameralarıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA