Adana Seyhan'da 11. katta mahsur kalan 2 işçi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Adana Seyhan'da 11. katta mahsur kalan 2 işçi itfaiye merdiveniyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan 2 işçi, iskelenin arızalanması sonucu 11. katta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, işçileri merdivenle güvenli alana indirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştıkları inşaatın 11. katındaki iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde inşa edilen 12 katlı apartmanın dış cephesinde boya yapan işçiler, iskelenin arızalanması nedeniyle 11. katta mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekibin itfaiye aracının merdiveniyle ulaştığı işçiler, güvenli alana indirildi.
Kaynak: AA