Şehit polis memuru Aydın Üyenarık memleketi Adana'da toprağa verildi

Güncelleme:
İSTANBUL Tuzla'da geçen yıl kasım ayında geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık, bugün memleketi Adana'da toprağa verildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025'te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada yaralandı. Üyenarık, yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede, dün kalbinin durması sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi duaların ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın tabutu, Adana'da önce dev Türk bayrağı asılan babaevine, ardından cenaze töreni için Ceyhan ilçesi Gümürdülü Mahallesi'ne götürüldü. Köy camisinde düzenlenen törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu. Şehit polis memuru Aydın Üyenarık, dualarla Gümürdülü Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Uğur SELÇUK/CEYHAN, (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
