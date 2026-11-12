Adana Sarıçam'daki orman okulunda 100 öğrenci 6 istasyonda doğa eğitimi aldı

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Adana'da düzenlenen orman okulu etkinliğinde öğrenciler doğayla iç içe eğitim alma deneyimi yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Okul Dışı Öğrenme Ortamları Platformu kapsamında merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Orman Okulunda etkinlik düzenlendi.

Programda, 100 öğrenciye 6 istasyonda orman ekosistemi tanıtıldı, bitki türleri, yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Çeşitli doğa oyunlarının da oynandığı etkinlikte öğrenciler fidan dikti.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, ormanların korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bu tür çalışmaların çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirten Şahin, "Okullarımızdan gelen öğrencilerimizi bir oyun çerçevesinde doğayla buluştururken onlara yeşil vatan sevdasını bir oyun havası içerisinde öğretmek amaçlı olarak bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Leyla Ünsal da etkinliğin, öğrencilerin sınıf ortamının dışında da öğrenmelerine imkan sağladığını ifade etti.

Orman okulunun önemli öğrenme alanlarından biri olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

"Okul dışı öğrenme ortamları, Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün okulun dışında, hayatın her alanında çocukların öğrenme ortamını kesintisiz devam ettirmesi için yaptığı bir protokol. Bu çerçevede orman okulumuz da Adana'mızın okul dışı öğrenme platformlarından bir tanesi. Bugün burada amacımız, çocukların yaşayarak, hayatın içinde olarak okulun dışında eğitim ortamının içinde olmasını sağlamak."

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de orman okulunda gerçekleştirilen çalışmaların doğa temelli bir eğitim modeli üzerine kurulduğunu belirterek, istasyonlar aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalarla çocuklarda doğa bilinci oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA