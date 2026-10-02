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Adana Sarıçam'da sevgilisinin eski kocasından kaçan Özhan Ö. 3. kattan düşerek öldü

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Adana Sarıçam'da sevgilisinin eski kocasından kaçan Özhan Ö. 3. kattan düşerek öldü
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, sevgilisinin eski kocası eve gelince panikleyen Özhan Ö. (42), iddiaya göre dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi; sevgilisi S.K. ile eski kocası M.A.Ç. gözaltına alındı.

ADANA'da sevgilisinin eski kocasının eve gelmesi üzerine paniğe kapılıp, pencereye çıkan Özhan Ö. (42), 3'üncü kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili Özhan Ö.'nün sevgilisi S.K. ile onun eski kocası M.A.Ç., gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gittikten kısa bir süre sonra adrese kadının eski kocası M.A.Ç. de geldi. M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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