Adana Sarıçam'da 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacak

Adana Sarıçam'da 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi'nde 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılacağı müjdesini verdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamaya, gençlere yönelik her adımı geleceğe yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitim altyapısını güçlendirmeye ve gençlere daha iyi imkanlar sunmaya devam ettiklerini kaydeden Dağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin çağın gerekliliklerine uygun şartlarda eğitim hayatlarını sürdürmesi, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun merkezinde yer almaktadır. Sarıçam ilçemiz Balcalı Mahallesi Yurtlar Bölgesi'nde hayata geçirilecek 1000 kişilik öğrenci yurdu projesi, hem yapısal kalitesi hem de kapasitesiyle önemli bir eser olacak. Bodrum ve zemin üzeri 5 kat olarak çelik konstrüksiyonla inşa edilecek olan bu yurt, depreme dayanıklı mimarisiyle öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak. Toplam 1 milyar 190 milyon lira bedelle planlanan proje, 200 gün içinde tamamlanarak hizmete sunulacak. Bu proje sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Sarıçam'ın sosyal ve ekonomik yapısına da önemli katkı sağlayacaktır."

Dağlı, gençlerin eğitime erişimini kolaylaştırmak, onlara huzurlu bir öğrenim ortamını sağlamanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Dağlı, "Adana'mız için çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni yurdumuz şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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