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Şar Ören Yeri: Tarihin İzleri Geleceğe Taşınıyor

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ADANA’nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan Şar Ören Yeri, farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi kalıntıları ve doğal çevresiyle geçmişten geleceğe uzanan önemli bir kültür mirası olarak ilgi görüyor.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde bulunan Şar Ören Yeri, farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi kalıntıları ve doğal çevresiyle geçmişten geleceğe uzanan önemli bir kültür mirası olarak ilgi görüyor.

Tufanbeyli'nin kuzey ucunda, Kayseri il sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Şar'da Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler yer alıyor. Ören yerinde günümüze ulaşan yapıların önemli bölümünün Roma ve Erken Doğu Roma dönemlerinde kalma. Alanda Kırık Kilise, tiyatro, Alakapı, kent surları, nekropoller, tümülüsler ve kaya mezarları gibi farklı yapı ve kalıntılar bulunuyor. Ayrıca Roma dönemine ait açık hava tiyatrosu da Şar'ın önemli kalıntıları arasında yer alıyor.r. K

Bölgede bulunan taş duvarlar, sütunlar, kitabeler, kemerler ve diğer mimari parçalar, Şar'ın farklı dönemlerdeki tarihi ve kültürel birikimine ilişkin izler taşıyor. Şar'ın tarihi geçmişi yalnızca antik dönemlerle sınırlı değil. Bölgede yaşayan ailelerin geçmişten bugüne taşıdığı hatıralar da yerel tarih açısından dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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