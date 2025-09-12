Adana-Pozantı Otoyolu'nda Trafik Kazası: Ulaşımda Aksamalar

Adana- Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Soğukpınar mevkisinde Adana istikametine seyir halinde olan 42 AAC 723 plakalı tırın sürücüsü aracı orta şeritte arızalanınca sağ şeride geçmeye çalıştı.

Bu sırada arkadan gelen sürücüleri öğrenilemeyen 39 ABV 623 plakalı tır ile 06 DRB 177 plakalı otomobil, önlerindeki tıra çarpmamak için manevra yaptıkları sırada çarpıştı.

Savrulan otomobil, sağ şeride geçmeye çalışan tıra çarptı. Kazaya karışan 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle orta şeridi bir süre kapanan otoyolda trafik iki şeritten verildi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.