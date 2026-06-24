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Adana'da otogarda uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava açıldı

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Adana'da otogarda uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan sanık A.K. hakkında, 'uyuşturucu ticareti' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da otogarda uyuşturucu ticareti yaparken polis ekiplerince yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 17 Aralık 2025'te tutuklanan A.K. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede A.K'nin, gece saatlerinde otogarda buluştuğu B.B'ye 3,50 gram sentetik uyuşturucuyu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Sanığın üst aramasında 42 uyuşturucu hap ile kenevir parçaları ele geçirildiği, telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar bulunduğu iddianamede anlatıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu A.K'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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