Adana'nın Saimbeyli İlçesinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 07.09'da 6.96 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi. Deprem yerin 6.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel