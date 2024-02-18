Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Çanaklı Mahallesi mevkisinde durdurulan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 222 adet uyuşturucu ve 118 sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Çanaklı Mahallesi mevkisinde durdurulan otomobildeki I.S. ve N.S.D. gözaltına alındı.
Ekipler, araçta yapılan aramada 222, şüphelilerin ikametlerinde 118 sentetik ecza ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.