Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kozan ilçesi olarak belirlendi ve 11,27 kilometre derinlikte kaydedildi. Adana Valisi Süleyman Elban, herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirterek taramaların devam ettiğini açıkladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.