Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Kızılyer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kızılyer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.