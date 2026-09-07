Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mansurlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA