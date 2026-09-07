Haberler

Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mansurlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatına yeni düzen
Türkiye'nin yeni hava savunma gücü sahaya indi! İlk atışta tam isabet

Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu

Kocasını polise şikayet etti: Bana cinsel saldırıda bulundu
Kiracıları bekleyen gerçek: Hesaplar değişebilir

Kiracıları bekleyen gerçek: Hesaplar değişebilir
Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler

30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler