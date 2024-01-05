Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamalarında, jandarma komandolarının silah gösterisi, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü 5 Ocak kutlamaları kapsamında ilk olarak, Seyhan ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Köşger'in tören alanındakileri selamlamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Törende, 'Adana' konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de verildi. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bisiklet sporcuları, Pozantı'dan getirdikleri bayrağı Vali Köşger'e teslim etti. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı jandarma komandoların yürüyüş sonrası silahlarla yaptığı gösteri de coşkuyla izlendi.