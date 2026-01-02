Adana'nın Aladağ ilçesinde eğitime kar engeli
Aladağ Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
ADANA'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda 1 gün ara verildi.
Aladağ Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı okullarda eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
