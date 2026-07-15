Adana, Mersin ve Hatay'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Seyhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için kentteki din görevlileri ve Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan 2 bin 520 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç ve vatandaşların katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Cami çıkışında katılımcılara mevlit lokumu ikram edildi.

Mersin

Mersin'de ise Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için okunan Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve Mersin Müftüsü Mustafa Topal'ın katıldığı programda cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da da Habib-i Neccar Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Şehitler için dua edilen programa, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, kurum müdürleri, parti temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri programın ardından caminin karşısında kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"nı ziyaret etti.

Burada 15 Temmuz'u anlatan video içeriklerini izleyen Vali Masatlı daha sonra anı defterini imzaladı.