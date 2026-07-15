Haberler

Adana, Mersin ve Hatay'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Adana, Mersin ve Hatay'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Seyhan ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için kentteki din görevlileri ve Kur'an Kursu öğrencileri tarafından okunan 2 bin 520 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Tunç ve vatandaşların katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Cami çıkışında katılımcılara mevlit lokumu ikram edildi.

Mersin

Mersin'de ise Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için okunan Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve Mersin Müftüsü Mustafa Topal'ın katıldığı programda cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay

Hatay'da da Habib-i Neccar Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Şehitler için dua edilen programa, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, kurum müdürleri, parti temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri programın ardından caminin karşısında kurulan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"nı ziyaret etti.

Burada 15 Temmuz'u anlatan video içeriklerini izleyen Vali Masatlı daha sonra anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası

Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ortaya çıktı

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor