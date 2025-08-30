Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte öğrenciler de şiir okudu.

Sosyal Hizmet Merkezi'nde devam eden etkinlikte ilçe protokolü tebrikleri kabul etti.

Aladağ ilçesinde de çelenk sunumu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu makamında tebrikleri kabul etti.

Mersin

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile diğer ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Gülnar ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra Kaymakamı İsmail Şanal, makamında diğer protokol üyeleriyle tebrikleri kabul etti.

Anamur ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Ergün Çamoğlu, Anamur Belediye Başkanı Durmuş ile diğer ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı etkinlikte günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hanife Uysal Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakamı Muhammet Önder, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İskenderun Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabulün ardından tören Atatürk Bulvarı'nda devam etti.

Samandağ ilçesinde kutlama etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Emre Dündar, makamında tebrikleri kabul etti.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve İlçe Garnizon Komutanı Kıdemli Üsteğmen Furkan Arif Peksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Dolu, makamında ağırladığı konukların tebriklerini kabul etti.

Etkinlikler kapsamında şehitlik ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi. Kaymakam Dolu ve beraberindeki diğer protokol üyeleri tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.