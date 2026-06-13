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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu başladı. Öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınırken, aileler okul çevrelerinde bekledi. Hatay'da yanlış okula gelen bir öğrenci polis yardımıyla sınav yerine ulaştırıldı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Adana'da Lgs'ye girecek öğrenciler, aileleriyle sınavların düzenleneceği okullara geldi.

Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Mersin'de de okullarda LGS sınavı heyecanı yaşandı.

Yenişehir ilçesindeki Mehmet Adnan Özçelik Ortaokulu'nda öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.

Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Hatay'da ise 87 okulda, 22 bin 512 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

LGS sınavına girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.

Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.

Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Öte yandan, Dörtyol ilçesinde yanlış okula gelen bir öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

Osmaniye'de 36 okulda düzenlenen sınava 8 bin 316 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

Aileler ise bina çevresinde çocuklarını bekledi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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