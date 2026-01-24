Haberler

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Adana ve 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. 13'ü tutuklanırken, şebekenin aylık işlem hacminin 50 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı bahis oynatan bir şebekeyi tespit etti.

Çalışma kapsamında Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şebekenin, yurt dışından temin edilen altyapıyla yasa dışı bahis paneli kurarak faaliyet yürüttüğü, bir ayda yaklaşık 50 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.

Elde edilen paraların ise kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 18'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
