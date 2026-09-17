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Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 58 zanlı yakalandı

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Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Adana, İstanbul ve Mersin'de belirlenen 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 58 zanlı yakalandı.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1,5 litre sıvı uyuşturucu madde, 294 bin 364 uyuşturucu etkili hap, 10 uyuşturucu hap, 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 562 gram sentetik uyuşturucu, 50,85 gram kokain, 9,8 gram esrar ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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