Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyon: 287 gözaltı

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Bayğaralar suç örgütüne yönelik 287 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 287 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

EGM'nin sanal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "KOM Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde 13 Nisan 2026 tarihinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Ticareti Yapma, Mala Zarar Verme, 6136 SKM ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 8 ildeki operasyonlarda 287 şüpheli şahıs gözaltına alındı" denildi.

Operasyonda ele geçirilen silahlar ve para miktarının da belirtildiği açıklamada, "Operasyonlar sonucunda; 1 adet el bombası, 4 adet AK 47 otomatik silah, 2 adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 25 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 1128 adet fişek, 39 bin 733 adet uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin Euro ve 33 bin 735 lira ele geçirilmiş ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 Milyon lira olan 2 adet işyeri ile 5 adet araca el koyulmuştur. KOM Başkanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin kahraman personeline titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Milletimizin huzurunu hedef alan her türlü suç örgütüne karşı tavizsiz bir duruş sergiliyor; mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 ilde 'Bayğaralar' suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

8 şehirde Bayğaralar'a operasyon: 300'e yakın kişi yakalandı
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama

İnsan bunu düşmanına bile yapmaz: Resmen enkaz bırakmışlar
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

20 milyon liralık arabayı hiç düşünmeden gömdüler
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı