Adana merkezli 4 ilde Şirinler suç örgütüne operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı

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Adana merkezli 4 ilde, suç örgütü Şirinler'e yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı, kentte 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silahlı tehdit' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 89 şüphelinin kimliğini tespit etti.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen KOM ekipleri, Adana merkezli 4 ilde belirlenen çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon kapsamında 45 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

TABANCA VE POLİS YELEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi, dijital materyal ve polis yeleği ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı