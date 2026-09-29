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Adana Kozan'da Trabzon hurması kurutucularına gıda güvenliği eğitimi verildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde Trabzon hurması kurutma işi yapanlara yönelik gıda güvenliği eğitimi düzenlendi. Kozan Ticaret Borsası Salonu'nda yapılan eğitimde katılımcılara gıda güvenliği, hijyen ve kurutma-saklama koşulları anlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Trabzon hurması kurutma işi yapanlara yönelik gıda güvenliği eğitimi düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen program, Kozan Ticaret Borsası Salonu'nda yapıldı.

Kuru hurmaların kalitesinin artırılması ve tüketici sağlığının güvence altına alınmasının amaçlandığı eğitime, müdürlük personeli ve üreticiler katıldı.

Müdürlük personeli, katılımcılara gıda güvenliği ve hijyeni, kişisel hijyen, sağlıklı üretim ve kurutma-saklama koşulları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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