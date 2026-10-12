Adana Kozan'da son bir haftada denetimde 5 firari hükümlü yakalandı

Adana Kozan'da son bir haftada denetimde 5 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde son bir haftada 37 noktada yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken denetimlerde bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 37 noktada 390 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Denetimde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan denetimlerde, bir miktar uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 33 araç ve 10 motosiklet de trafikten menedildi.
Kaynak: AA