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Adana Kozan'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı

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Adana Kozan'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kozan'da bir otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı; otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde H.K'nin kullandığı 01 ASG 392 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan H.K. ile A.S.K'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA
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