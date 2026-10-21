Adana Kozan'da kestiği ağacın altında kalan kişi ağır yaralı hastaneye sevk edildi

Adana Kozan'da kestiği ağacın altında kalan kişi ağır yaralı hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Dilekkaya Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Özdoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdoğan, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Özdoğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA