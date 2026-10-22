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Adana Kozan'da güneş enerjisi tamiri için damdan düşen 59 yaşındaki işçi defnedildi

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Adana Kozan'da güneş enerjisi tamiri için damdan düşen 59 yaşındaki işçi defnedildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi tamiri için çıktığı 2 katlı evin damından düşerek hayatını kaybeden 59 yaşındaki işçi için tören düzenlendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürülen işçinin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, güneş enerjisi tamiri için çıktığı damdan zemine düşerek hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta dün güneş enerjisi tamiri için çıktığı 2 katlı evin damından düşerek hayatını kaybeden 59 yaşındaki Necati Saygıcak'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene Saygıcak'ın ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından işçinin cenazesi toprağa verildi.

Kaynak: AA
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