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Adana Kozan'da düğünde damadın arkadaşı çifte mangal için keçi hediye etti

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Adana Kozan'da düğünde damadın arkadaşı çifte mangal için keçi hediye etti
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Adana'nın Kozan ilçesinde Cennet Kayadelen ile Kemal Karaköse'nin düğününde, damadın arkadaşı maden mühendisi İlyas Beydilli çifte keçi hediye etti. Salona getirilen keçi gelin, damat ve davetlileri şaşırttı; o anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çiftinin düğününde, damadın arkadaşı İlyas Beydilli, çifte düğün hediyesi olarak keçi verdi.

Kozan'da Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Davetlilerin katıldığı düğünde takı merasimi sırasında salona getirilen keçi, gelin ve damat başta olmak üzere davetlilerin şaşkınlığına neden oldu. Damadın arkadaşı maden mühendisi İlyas Beydilli, keçiyi düğün hediyesi olarak gelin ve damada verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda davetliler de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

'MANGALI SEVDİĞİMİ BİLDİĞİ İÇİN YAPMIŞ'

Damat Kemal Karaköse, "İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde" dedi.

Keçiyi düğün hediyesi olarak getiren İlyas Beydilli ise "Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın" diye konuştu.

Düğünde yaşanan sıra dışı hediye merasimi, davetliler arasında renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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