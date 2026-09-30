Adana Kozan'da Bozkurt-Dilcioğlu Taziye Evi ve Kur'an Kursu'nun temeli törenle atıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılacak Bozkurt-Dilcioğlu Taziye Evi ve Kur'an Kursu'nun temeli törenle atıldı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki temel atma töreninde, hayırseverler Salih Dilci ve Turgay Bozkurt'a teşekkür ederek, hayır çalışmalarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından edilen duanın ardından protokol üyeleri ve hayırseverlerin butona basmasıyla taziye evi ve Kur'an kursunun temeline ilk beton döküldü.

Tören, ilahi dinletisi ve semazen gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA