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Adana'da internet kafede çocuklar arasında bıçaklı kavga

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Adana'da bir internet kafede iki çocuk arasında çıkan kavgaya müdahale eden üçüncü bir çocuk, bıçakla diğerini başından yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda yaralı çocuk hastanede tedavi edilirken, saldırgan ifadesi için polise götürüldü.

ADANA'da bir çocuk, internet kafede kavga ettiği başka bir çocuğu bıçakla başından yaraladı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi üzerindeki bir internet kafede meydana geldi. İnternet kafede iki çocuk kavga ederken bu sırada oynağı bilgisayardan kalkan bir başka çocuk tarafları ayırmaya çalıştı. Ayırmak isterken kavgaya karışan çocuk, cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğu başından yaraladı. Olay anı, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Büyüklerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, bıçağı kullanan çocuk ise polis merkezine götürüldü. Yaralı çocuğun, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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