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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Koçak, Aladağ'da temaslarda bulundu

AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Koçak, Aladağ'da temaslarda bulundu

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Aladağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Aladağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Koçak, Aladağ Kaymakamı Berker Çırak'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Koçak, Aladağ'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koçak, ardından ilçede derslik yapımı planlanan kampüsü ziyaret ederek, çeşitli okulların müdürleriyle görüştü.

AA / Mücahit Aydın - Güncel

milli eğitim bakanlığı Yaşar Koçak Aladağ Adana Güncel Haberler

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