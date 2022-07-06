Adana İl Milli Eğitim Müdürü Koçak, Aladağ'da temaslarda bulundu
AA - Mücahit Aydın - Güncel
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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Aladağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Aladağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Koçak, Aladağ Kaymakamı Berker Çırak'ı makamında ziyaret etti.
Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Koçak, Aladağ'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Koçak, ardından ilçede derslik yapımı planlanan kampüsü ziyaret ederek, çeşitli okulların müdürleriyle görüştü.
AA / Mücahit Aydın - Güncel