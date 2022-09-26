Adana haberi | Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
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Adana haber: -Seyhan nehri kıyısına dökülen hafriyatların görüntüsü -Bir kamyon tarafından budanmış ağaçların dökülmesi Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği ADANA - Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği yaşanıyor.
- Seyhan nehri kıyısına dökülen hafriyatların görüntüsü
-Bir kamyon tarafından budanmış ağaçların dökülmesi Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği
ADANA - Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği yaşanıyor.
Kent merkezinden geçerek Çukurova'nın verimli tarım arazilerini sulayan Seyhan Nehri kıyılarına hafriyat dökülüyor.
Narenciye bahçeleri ve tarlaların yanından geçen nehrin kıyısına, kamyonlarla getirilen hafriyatların yanı sıra çeşitli atıklar da bırakılıyor.
Atıklar ve hafriyat yığınları, zaman zaman iş makineleriyle nehre sürükleniyor.