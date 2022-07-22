Adana haber: Olası orman yangınları için Adana'ya takviye ekipler sevk edildi Gelen Adana haberlerine göre Orman Genel Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde almış olduğu tedbirler kapsamında Adana'ya, 12 arazöz ve 60 personel sevk etti. Orman Genel Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı Türkiye genelinde almış olduğu tedbirler kapsamında Adana'ya, 12 arazöz ve 60 personel sevk etti. Tedbirler kapsamında, Amasya, Samsun ve Tokat'ta görevli 12 arazöz ile 60 personel, olası orman yangınlarına karşı görevlendirilmek üzere Adana'ya geldi. Takviye ekipler Aladağ, Düziçi, Feke, Kadirli, Karaisalı, Kozan ve Pozantı ilçelerinde göreve başladı. AA / Ozan Efeoğlu - Güncel Güncel Haberler

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