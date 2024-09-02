ADANA Evlerinde 5 ruhsatsız silah ele geçirildi; adli kontrolle serbest kaldılar

ADANA'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirdi, şüpheli B.Ö. ile oğlu Y.Ö.'yü gözaltına aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler B.Ö. ile oğlu Y.Ö.'nün yaşadığı eve operasyon düzenleyen polis, yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca ile 221 mermi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, silahların kendilerine ait olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. ile Y.Ö., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,