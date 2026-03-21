Adana'da otobüs kazasında ölen kişinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 68 yaşındaki İlknur Anaç, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Anaç, bayramlaşmak için memleketine gitmekteyken kaza yapmıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Anaç'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.

Anaç için Yukarı Çıyanlı köyü Karatopaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Kılınan namazın ardından Anaç'ın cenazesi, babası Ahmet Anaç'ın mezarının yanında toprağa verildi.

Anaç'ın kuzeni Ali Durmuş, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığından emekli olan Anaç'ın ailesi ve yakınlarıyla bayramlaşmak üzere memleketi Osmaniye'ye gelmek için yola çıktığını ancak kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, dün Adana'nın Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
