Adana'nın Karaisalı ve Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İlk yangın Karaisalı ilçesinde çıktı ve yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. İkinci yangın ise Çürüklü Mahallesi'nde meydana geldi ve saatler süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'daki iki orman yangını da kontrol altına alındı

ADANA - Adana'nın Karaisalı ve Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınları hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlk orman yangını Karaisalı ilçesi kırsalında çıktı. Bölgeye Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin olduğu çok sayıda araçlı ekip ile helikopter ve uçak sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

İkinci orman yangını ise Çürüklü Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Yangını fark edenlerin durumu Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına hem karadan hem de havadan helikopterle müdahaleye başladı. Ekiplerin saatler süren müdahalesi ile ikinci yangında kontrol altına alındı. Yangıda ormanlık alanın yanı sıra bir de ev zarar gördü.

Her iki yangın bölgesinde de ekiplerin soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.