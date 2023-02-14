Adana'daki Emba Hunutlu Termik Santrali Depremden Etkilenen Bölgelere Elektrik Sağlıyor

Adana'da kurulan ve Çin tarafından finanse edilen bir termik santral olan Emba Hunutlu elektrik santrali, geçen hafta bölgede meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye istikrarlı bir şekilde elektrik sağlıyor.

Adana'da kurulan ve Çin tarafından finanse edilen bir termik santral olan Emba Hunutlu elektrik santrali, geçen hafta bölgede meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye istikrarlı bir şekilde elektrik sağlıyor.

Büyük depremler nedeniyle bölgede ciddi elektrik kesintisi yaşanırken, depremin merkez üssünden yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Emba Hunutlu elektrik santrali, depremden etkilenen bölgelerde yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik sağladı.

1.320 megavatlık proje, tam kapasite çalışmaya bağlı olarak yılda 9 milyar kilovat-saat enerji üretme kapasitesine sahip.

Türkiye'nin ilk bacasız elektrik santrali olan Emba Hunutlu, Çin'in Türkiye'de bugüne kadar yaptığı en büyük doğrudan yatırım olma özelliği taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Adana'dan bildiriyor.

(XHTV)