Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'daki Emba Hunutlu Termik Santrali Depremden Etkilenen Bölgelere Elektrik Sağlıyor

Güncel Haberler

Adana'da kurulan ve Çin tarafından finanse edilen bir termik santral olan Emba Hunutlu elektrik santrali, geçen hafta bölgede meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye istikrarlı bir şekilde elektrik sağlıyor.

Adana'da kurulan ve Çin tarafından finanse edilen bir termik santral olan Emba Hunutlu elektrik santrali, geçen hafta bölgede meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye istikrarlı bir şekilde elektrik sağlıyor.

Büyük depremler nedeniyle bölgede ciddi elektrik kesintisi yaşanırken, depremin merkez üssünden yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Emba Hunutlu elektrik santrali, depremden etkilenen bölgelerde yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik sağladı.

1.320 megavatlık proje, tam kapasite çalışmaya bağlı olarak yılda 9 milyar kilovat-saat enerji üretme kapasitesine sahip.

Türkiye'nin ilk bacasız elektrik santrali olan Emba Hunutlu, Çin'in Türkiye'de bugüne kadar yaptığı en büyük doğrudan yatırım olma özelliği taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Adana'dan bildiriyor.

(XHTV)

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Adana Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title