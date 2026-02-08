Haberler

Adana'da yağışların ardından barajların doluluk oranı arttı

Güncelleme:
Adana'da yaz aylarında düşen baraj doluluk oranları, etkili olan sağanak yağışların ardından önemli ölçüde yükseldi. Çatalan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 73, Seyhan Barajı'nın ise yüzde 51 seviyelerine ulaştı.

ADANA'da yaz aylarında doluluk oranı düşen barajların seviyesi, son haftalarda etkili olan yağışların ardından yükselişe geçti.

Hava sıcaklıklarının yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle tarımsal sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları tehlikeli seviyelere geriledi. Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından geçen ay başlayan ve son bir haftadır aralıksız süren sağanak yağışlar, barajlara can suyu oldu. Kent genelinde 30 Ocak'ta metrekareye düşen 138 kilogram yağış olumsuzluklara yol açarken, barajların doluluk oranını ise önemli ölçüde artırdı.

YÜZDE 73 SEVİYELERİNE YÜKSELDİ

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) alınan bilgilere göre, ağustos ayında yüzde 14 olan Çatalan Barajı'nın doluluk oranı yüzde 73'e, Seyhan Barajı'nın ise yüzde 16'dan yüzde 51'e yükseldi. Kentin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı'ndaki su miktarı 95 milyon metreküpe ulaşırken, Seyhan Barajı'nda ise bu oran 60 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Yetkililer, barajlardaki doluluk oranlarının artmasını sevindirici olarak değerlendirirken, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
