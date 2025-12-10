Haberler

Kayıp engelli 4 gündür aranıyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna için arama çalışmaları devam ediyor. 6 Aralık'ta evinden çıkan Şentuna'dan hala haber alınamadı.

ADANA'da evlerinden çıktıktan sonra bir daha kendinden haber alınamayan zihinsel engelli Vahit Şentuna'nın (72) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 4'üncü gününde sürüyor.

İmamoğlu ilçesinde Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna, 6 Aralık'ta ilçe merkezindeki çay ocağına gitmek için evden çıktı. Ancak Şentuna'dan bir daha haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. İlçe halkının da destek verdiği arama çalışmaları 4'üncü gününde devam etti. Aralıksız sürdürülen çalışmalara rağmen şu an kadar Şentuna'ya ait bir iz bulunamadı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
