Yol verme tartışmasında şoförler kaza yaptı

Güncelleme:
Adana'da özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kaza meydana geldi. Araç içi kameraya yansıyan olayda, minibüs otobüse arkadan çarparak hasar aldı.

Yüreğir ilçesinde saat 06.00 sıralarında özel halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Özel halk otobüsü şoförü, aynasına çarptığını iddia ettiği minibüsün önünü keserek araçtan indi. Minibüs şoförü de araçtan indi. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra taraflar araçlarına binerek yoluna devam etti. Otobüs, birkaç kez sollama yapmaya çalışan minibüsü sıkıştırdı. Minibüse yol vermeyen otobüs şoförü aniden fren yaptı. Otobüse arkadan çarpan minibüste hasar oluştu. Taraflar yeniden araçlarından inerek tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, arkadan çarpanın her zaman için kusurlu olduğunu savunarak dolmuş şoföründen polis çağırmasını istedi. Dolmuştaki bir kadın yolcu da araçtan inerek otobüs şoförüne tepki gösterdi. Taraflar daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ve yaşananlar, dolmuşun araç içi kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
