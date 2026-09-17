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Adana'da Yeşilay, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürecek

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Adana'da Yeşilay, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürecek
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Yeşilay Adana Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edecek.

Yeşilay Adana Şubesi, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edecek.

Yeşilay Adana Şubesi'nde, yeni dönemde yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

Toplantıda yeni eğitim-öğretim döneminde okul ve kurumlardan gelen eğitim taleplerinin karşılanması, eğitmenler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve öğrenci ile velilere yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, yeni dönemde daha güçlü bir saha çalışması yürüteceklerini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede çocuk ve gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede en etkili yol, bağımlılık ortaya çıkmadan önce koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmaktır. Bu nedenle yeni eğitim-öğretim döneminde hiçbir çocuğumuzu geride bırakmadan her öğrencimize bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşamı anlatmak istiyoruz. Eğitmenlerimizin bilgi birikimi, gönüllülerimizin gayreti ve kurumlarımızın desteğiyle öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve toplumun farklı kesimlerine ulaşacağız. Yeni dönemde Adana genelinde 500 bin kişiye ulaşma hedefimize adım adım ilerliyoruz."

Kaynak: AA
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